Lazio scatenata in estate: arriva il “pupillo” di Maldini: era un suo obiettivo in rossonero, adesso lo compra Lotito

Il club capitolino sta per chiudere un grande colpo di mercato in entrata, che piaceva anche al Milan in passato e il quale si appresta a dare una grande mano agli Aquilotti nella prossima stagione.

La Lazio non vede l’ora di chiudere questa stagione travagliata e voltare pagina. Nell’annata attuale infatti la squadra biancoceleste ha vissuto più dolori che gioie. In campionato infatti i risultati non sono stati all’altezza, e adesso il rischio è di rimanere fuori da un qualsiasi piazzamento europeo. Un po’ meglio sono andate le cose in Champions League, ma niente di troppo entusiasmante.

I pessimi risultati ottenuti avevano portato mister Maurizio Sarri a prendere la dolorosa decisione di dare le dimissioni dall’incarico. Tuttavia nemmeno il cambio di panchina, che ha accolto Igor Tudor, sembra aver dato la svolta. Per questa ragione quindi sia i tifosi che tutto l’ambiente vogliono mandare in archivio questo 2023-24 quanto prima.

La speranza però è di poter aspirare ad un futuro migliore, e per permettere ciò sarà necessaria una rivoluzione della rosa, che dovrà portare forze fresche e di spessore a Formello. Lo sa bene il patron Claudio Lotito, che sta iniziando a sondare il terreno per diversi profili. Tra questi però ce n’è uno a sorpresa, che in passato è stato seguito molto vicino da Paolo Maldini, quando era nella dirigenza del Milan.

Un vecchio obiettivo rossonero per gli Aquilotti

Era l’estate del 2022 quando il Milan, tramite la forte volontà di Paolo Maldini, aveva messo nel mirino Ibrahima Sissoko, centrocampista maliano dello Strasburgo. Il club rossonero però non affondò il colpo, decidendo di virare su Vranckx, e il calciatore rimase in Ligue 1.

Adesso però i tempi per approdare nel nostro campionato sembrano essere maturi per il classe 1997. Su di lui infatti ha messo gli occhi la Lazio, pronta ad una rifondazione quasi totale.

La Lazio si muove, ma occhio alla concorrenza

Il club di Claudio Lotito ha già iniziato a muovere i primi passi verso il calciatore, anche a causa del suo contratto in scadenza a fine stagione, e che permetterebbe al 26enne già di accordarsi con un’altra società.

Anche per il fatto di poter essere preso a parametro zero però la concorrenza su di lui è molto fitta, e anche tante altre squadre di Serie A sono sulle sue tracce, su tutte Bologna e Fiorentina.