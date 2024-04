Serie A, senti questa: ”Cambio squadra solo per un’italiana” | L’ex nerazzurro fa scatenare le big

Le dichiarazioni di una vecchia conoscenza interista hanno fatto drizzare le orecchie ad alcuni club, pronti a riportare il calciatore in Italia la prossima estate.

Mancano ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale del calciomercato, ma le società cominciano a muovere i primi passi per capire quali saranno i principali colpi per rafforzare le rose.

Allo stesso modo però anche i calciatori devono cercare di comprendere quale sarà il loro futuro, e se nella prossima stagione giocheranno o meno con le squadre attuali, cominciando a far capire la loro situazione.

Un ex Inter ad esempio di recente ha dichiarato che, qualora cambiasse squadra, lo farebbe solo per una italiana. Queste parole non sono passate inosservate ai nostri club, che subito si sono messi in moto.

Le parole che scaldano il mercato italiano

Nelle scorse ore Robin Gosens, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo futuro, aprendo le porte ad un suo clamoroso ritorno nel nostro campionato, dove specialmente ai tempi dell’Atalanta si è messo in grande evidenza. Di seguito le parole del calciatore tedesco.

”La mia mentalità è italiana. E’ magico vivere lì, ho ottimi ricordi. La prossima stagione? E’ presto, ora è tempo di pensare alla salvezza dell’Union, poi ci sarà l’Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c’è il mondiale… Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano”.

Ecco dove potrebbe giocare Gosens

Nella scorsa sessione estiva di mercato il 29enne tedesco, dopo appena un anno e mezzo a Milano, si è trasferito all’Union Berlino per circa 13 mln di euro. Gosens in questa stagione sta facendo molto bene, ma il club non ha rispettato le ambizioni, tanto che al momento si trova in zona retrocessione. Per questo motivo dunque, in caso di chiamata da parte di una società più quotata, il giocatore risponderebbe presente, specialmente, come da lui stesso ammesso, qualora questa provenisse dalla Serie A.

Nel nostro campionato le qualità del classe 1994 sono ben note, e per questo motivo potrebbe far comodo a diverse squadre. Le voci maggiori però al momento circolano su due in particolare. Una è la Juventus, soprattutto nel caso continuasse a giocare con gli esterni nel 352, e una è l’Atalanta, dove Gosens in passato ha dato il meglio di se e potrebbe dunque tornare per rilanciarsi al meglio.