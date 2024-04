Marotta ruba l’attaccante al Milan | L’agente è già in città per trattare: derby da 50 milioni di euro

Sgarro da non credere da parte dell’Inter ai cugini sul mercato, con il bomber che da promesso sposo dei rossoneri rischia di trasferirsi nell’altra fazione di Milano.

Lunedì 22 aprile è una data da cerchiare in rosso sul calendario degli appassionati di calcio e soprattutto dei tifosi di Inter e Milan, visto che andrà in scena il derby della Madonnina. Il Diavolo spera di regalare almeno questa gioia al proprio popolo, tornando a vincere dopo diverso tempo una stracittadina. La Beneamata invece sogna addirittura di laurearsi campione d’Italia in occasione della partita.

In attesa di questo giorno però la sfida tra le due milanesi sembra essere già iniziata in un altro ambito, ovvero quello de mercato. Anche su questo campo le due rivali si sono spesso scontrate per vari obiettivi. L’ultimo in linea temporale è stato Marcus Thuram, che sembrava ormai promesso sposo del club sette volte campione d’Europa, e che invece si è trasferito sull’altra sponda del Duomo.

Una situazione del genere però sembra che si stia riproponendo negli ultimi giorni. A quanto pare infatti l’ad nerazzurro Beppe Marotta si sta muovendo per rubare un grande nome per il reparto offensivo ai rivali. L’agente del calciatore infatti è già a Milano per iniziare le trattative, scatenando così l’ennesima diatriba sui trasferimenti tra Milan e Inter.

Il giocatore conteso tra le due milanesi

Che il Milan abbia bisogno di un centravanti di livello, soprattutto dopo l’ormai certo addio di Olivier Giroud, è una cosa assodata. Per questa ragione dunque i rossoneri seguono diversi profili, tra cui spicca Jonathan David.

Il bomber del Lille è pronto per il salto di qualità, e la prossima estate sembra essere il momento giusto per il suo trasferimento, e ad oggi una delle opzioni più probabili riguarda la destinazione milanese, ma non per forza rossonera. Come detto infatti anche l’Inter è sulle orme del giocatore, e addirittura nei giorni scorsi l’agente del ragazzo era in Italia per incontrare entrambi i club.

Derby molto caro tra i due club

Resta da vedere dunque nel caso in cui l’interesse di entrambe le squadre nei confronti del canadese prosegua chi avrà la meglio. Non è da escludere che si scateni un’asta sanguinosa tra le due fazioni di Milano per arrivare a David.

Al momento il cartellino del centravanti costa 50 milioni di euro, ma in caso di rilancio da entrambe le parti questa cifra salirebbe sensibilmente.