Troppi infortuni e testa altrove: dopo Mourinho lo scarica anche De Rossi | Addio alla Roma ma resta in Serie A

Anche il nuovo tecnico giallorosso si è stufato del calciatore, che in questa stagione è stato sempre fermo ai box e mai utile alla squadra. Per lui pronto un futuro ancora in Italia, ma con un’altra maglia rispetto a quella giallorossa.

La Roma, in attesa di conoscere il proprio destino in campionato e in Europa League, sta iniziando a porre le basi per il futuro. Con la conferma di Daniele De Rossi che dovrebbe arrivare a breve, il club capitolino ha cominciato a muoversi sul mercato, dove si proverà a rafforzare la rosa attuale per renderla ancora più competitiva.

Allo stesso modo però proprio il tecnico giallorosso avrà voce in capitolo per quanto riguarda la campagna acquisti, e la famiglia Friedkin proverà ad accontentarlo in tutte le sue richieste, al netto del rispetto del budget e del progetto. Ma oltre ai trasferimenti in entrata Capitan Futuro dirà la sua anche per quanto riguarda quelli in uscita, e su un elemento si è già espresso con esito negativo.

Il calciatore in questione infatti, a causa dei continui infortuni di cui è rimasto vittima quest’anno e anche di una condizione mentale non proprio eccelsa, è stato già scaricato da José Mourinho nei mesi scorsi, ma adesso ha ricevuto la bocciatura anche da parte del campione del mondo del 2006. Destino segnato dunque per lui, che in questo modo dirà addio alla Capitale, ma non alla Serie A. Un altro club italiano infatti è sulle sue tracce.

Niente Magica per il calciatore

Arrivato la scorsa estate come un rinforzo importante per la mediana romanista, Renato Sanches in questa stagione è stato praticamente sempre in infermeria a causa dei problemi fisici che ne stanno condizionando la sua intera carriera.

Per questa ragione dunque ne mister Daniele De Rossi e neppure la società hanno intenzione di contare su di lui per il prossimo anno, e la Roma non riscatterà il suo cartellino dal PSG.

Dove potrebbe giocare il portoghese?

Di sicuro il centrocampista lusitano non tornerà sotto la Torre Eiffel per rimanerci, e la prossima estate dovrà trovarsi una sistemazione per provare a rimettersi in forma e giocare di più.

Non è da escludere dunque per lui una nuova esperienza nel nostro campionato, dove alcuni club di media-alta classifica sarebbero pronti a dargli una nuova chance. Vedremo come si evolveranno le cose a luglio, e se dopo il flop romano Renato Sanches tornerà in Serie A.