‘Vanno subito cacciati’: a tremare sono i bianconeri | Richieste pene esemplari

“Questi vanno cacciati, la procura ci ascolti”. L’appello nei confronti dei bianconeri: adesso trema anche la società.

Un brutto episodio quello accaduto lo scorso sabato. A intervenire mettendoci la faccia è stato il diretto interessato, che nelle varie interviste ci ha tenuto a fare sentire la sua voce. Preso di mira, secondo le sue dichiarazioni e quanto affermato dai presenti in campo, si era rivolto verso l’arbitro puntando il dito verso alcuni tifosi, poi la gara era stata interrotta.

Nel mirino un gruppo di tifosi bianconeri, che a detta del calciatore avevano inveito contro di lui. Sono seguite nel post partita una serie di dibattiti, dopo le denunce da parte anche dei vertici della Lega e della procura federale che adesso dovrà indagare su quanto accaduto allo stadio.

E’ stato proprio il diretto interessato a fine gara davanti alle tv e alla stampa a lanciare un appello, per fare in modo che questi comportamenti non si ripetano. “Vanno cacciati, la procura ci deve ascoltare“. In queste ore sono già partite le investigazioni, con il referto dell’arbitro Maresca e le testimonianze degli uomini della procura federale presenti alla stadio.

Insulti razzisti, le parole di Maignan nel post Udinese-Milan

Dopo avere interrotto il gioco intorno alla mezz’ora di Udinese-Milan, l’arbitro Maresca aveva poi sospeso la gara definitivamente. E’ stato Mike Maignan, portiere del Milan a segnalare degli insulti razzisti al direttore di gara. Dalle immagini si era notato proprio il portiere francese dire a Maresca: “Hai sentito? Monkey“.

Dopo essere ritornato in campo, Maignan ha poi spiegato quanto successo in campo ai microfoni delle tv nel post partita:”Noi siamo calciatori, dobbiamo pensare a regalare un bello spettacolo ai tifosi e non è giusto che veniamo insultati così. Ho deciso di ritornare in campo perché la mia squadra è come una famiglia, e l’abbiamo fatto tutti insieme“. Alla domanda del giornalista, su quale fosse il sentimento prevalente durante quegli attimi, il nazionale francese ha detto: “La rabbia, perché non è la prima volta“. Maignan ha tentato di lanciare un messaggio alla procura: “Ci devono ascoltare, questi tifosi vanno subito cacciati“.

Solidarietà a Maigana, dall’Inter a Thuram, fino a Mbappé

Tantissimi i messaggi di solidarietà a Mike Maignan in queste ore. Tweet, post, storie, sono arrivate dal profilo ufficiale dell’Inter che ha espresso massima solidarietà al portiere rossonero, ma anche da parte dei compagni di nazionale Thuram e Mbappé intervenuto con una lunga storia sui suoi canali sociali.

A molti non sono andate giù invece le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese sull’episodio. Nel corso della mattinata è arrivato tramite social anche un post da parte di una fetta della tifoseria bianconera. I tifosi dell’Udinese hanno espresso nel post Instagram perplessità circa la versione data da Maignan.