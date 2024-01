“È il mio sogno, voglio vincere”: Milan, grinta pazzesca per il nuovo centravanti | Obiettivi stellari

Il nuovo acquisto del Milan sogna in grande. Le sue dichiarazioni fanno impazzire i tifosi: “Voglio vincere tanti trofei”.

Entusiasmo ritrovato in casa Milan. Complice il ritorno di una buona fetta di titolari, in attacco e a centrocampo, e un calendario abbordabile, i rossoneri stanno risalendo la classifica mettendo al sicuro il terzo posto e provando a mangiare punti alle prime due della classe. Protagonista della buona cavalcata di inizio anno sicuramente il nuovo acquisto, che ha recentemente rilasciato una lunga intervista per i canali ufficiali del club.

Il momento più bello della sua avventura al Milan, fino a questo momento, quello della firma. Un dettaglio che lascia intendere quanto sia stato importante per il centravanti approdare in rossonero e giocarsi le sue chance, dopo alcune stagioni all’estero giocate sotto aspettativa. Ma adesso a Milanello per lui rappresenta un cambiamento in positivo: “La parola del mio 2023 è cambiamento”.

Tornando al momento della firma, il calciatore ricorda quel momento come un’emozione fortissima: “Ero lì con la mia famiglia, con mio padre, è stato un giorno indimenticabile. Un’emozione forte”. Obiettivo principale con la nuova maglia, ovviamente, quello di alzare un trofeo: “Voglio vincere con il Milan nel 2024, proseguire il mio sogno”.

Milan, Pioli si gode il nuovo acquisto: numeri impressionati

Gol, assist e ottime prestazioni. Il vero crack della campagna acquisti 2023 rossonera si chiama Christian Pulisic. Nominato giocatore statunitense dell’anno, il capitano Usa ha trascinato il Milan anche nei momenti di difficoltà, mettendo a segno ben 7 reti e 5 assist. Un rendimento che lo ha fatto diventare un titolare inamovibile, anche inaspettato per certi versi viste le scorse stagioni piene di infortuni e di ombre.

Recentemente intervenuti sui canali ufficiali del Milan, Pulisic ha risposto ad alcune domande sulla sua avventura, tirando le prime somme. Sei mesi importanti quelli dello statunitense, fresco di Us Soccer Male Player of the Year, che ha ricordato i momenti più importanti e le giocate più belle della sua fino a questo momento positiva avventura al Milan.

Pulisic, i gol e le giocate più importanti: “La partita col Newcastle…”

Arrivato come jolly d’attacco, per dare il cambio a Leao sulla fascia sinistra o per agire come falso nueve, Pulisic si è ritagliato il suo spazio al Milan come esterno destro. Numeri importanti, e giocate decisive in questo inizio anno per il capitano della nazionale statunitense, che lo stesso Pulisic ha ricordato durante la sua recente intervista.

Il gol più bello, a sua detta, quello contro il Frosinone – lancio di 60 metri di Maigna, stop e cucchiaio su Turati -. Quello più importante però, anche per la posta in palio, secondo Pulisic è quello contro il Newcastle, arrivato all’ultima giornata di Champions League che ha dato il via alla rimonta rossonera e regalato a Pioli la qualificazione ai play-off di Europa League.