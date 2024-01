Ufficiale: finisce l’incubo calcioscommesse | Ritorna in campo in forma smagliante

Dopo il lungo calvario, finalmente arriva il momento del ritorno in campo da protagonista: finita la squalifica per calcioscommesse.

Lo scorso maggio era arrivata la squalifica da parte della federazione per il calciatore. Il giovane era stato fermato per 232 violazioni del regolamento sulle scommesse, inizialmente per 11 mesi. Dopo la comprovata ludopatia però è arrivata la decisione di sospenderlo per 8 mesi, e di ridurre dunque la pena. Adesso il calciatore può finalmente tornare in campo, e in una recente intervista ha detto di essere pronto ancora a stupire.

Niente scuse, non c’è tempo nemmeno per il rimorso. Il calciatore è parso molto motivato nel trovare finalmente la strada giusta: “Non ho mai dubitato che sarei tornato. Ho tanto da fare, non c’è tempo per rimanere dispiaciuto. devo darmi da fare“.

Così sul suo passato da giocatore d’azzardo, che lo ha portato a subire la dura squalifica. Una piaga, quella del gioco d’azzardo, che ha colpito duramente il calcio lo scorso anno e tanti giovai calciatori dei maggiori campionati europei, tra Premier League e Serie A.

Ivan Toney torna dalla squalifica: “Ero sconvolto, adesso voglio tornare più forte”

Calvario finito per Ivan Toney. L’attaccante del Brentford infatti sta per ritornare in campo dopo 8 mesi di squalifica. Il calciatore era stato squalificato lo scorso maggio, e adesso è intervenuto ai microfoni del Daily Mail dove ha raccontato tutta la sua voglia di rimettersi in gioco sul campo di calcio e come ha superato quei momenti di grande difficoltà.

L’aiuto della famiglia, delle persone care, ma anche la voglia di non piangersi addosso e la consapevolezza di essere dei privilegiati: “Noi giochiamo a calcio, ci sono persone nel mondo che non sanno quale sarà il loro prossimo pasto“. Sul gioco d’azzardo invece entra nello specifico e afferma: “Non so quanto ho perso, non saprei dirlo. Ma più ci penso più mi soffermo sul passato“.

Ivan Toney su Tonali: “Non voglio fargli la predica”

Toney ha parlato anche di Sandro Tonali, anche lui fermato per il calcioscommesse la scorsa estate in Premier League, appena approdato al Newcastle dal Milan. L’attaccante del Brentford però non si lascia andare ad alcuna paternale, ma si augura che il giovane torni presto in campo e possa ritrovare serenità.

“Sono contento che il Newcastle gli abbia permesso di allenarsi in gruppo con la squadra. E’ una cosa che farà sicuramente bene alla sua salute mentale. Non voglio fargli la predica“.