Il Gazzettino: “Venezia a Palermo, Pohjanpalo e compagni troveranno una bolgia al Barbera”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla gara tra Palermo e Venezia e il Barbera che sarà una vera e propria bolgia.

BOLGIA – Quella che Pohjanpalo e compagni troveranno stasera al Barbera, lì lì per ritrovare quel tutto esaurito che manca dalla finale dei playoff di C con il Padova (34.010) del 2022. Su questo fronte venerdì anche il Penzo farà la sua parte, la sfida però si gioca in campo e qui il Venezia ha un bel ventaglio di carte nonostante la coperta sdrucita dalle squalifiche di Altare ed Ellertsson, che accorciano una panchina da sempre poco profonda.

Stasera sarà il terzo faccia a faccia stagionale con il fattore campo risultato sempre ininfluente, come dimostrato dal 3-1 siciliano a Sant’Elena e dal 3-0 lagunare all’ex Favorita. Mister Vanoli riproporrà il suo 3-5-2 con Joronen tra i pali, chiederà maggiore attenzione in marcatura al terzetto Idzes, Svoboda e Sverko. A centrocampo in panchina l’ex Jajalo (titolare in rosanero nella semifinale del 2018) sicuri gli statunitensi Busio e Tessmann, per la terza maglia sono in lizza Lella, Andersen e Bjarkason, quest’ultimo anche possibile “quinto” con Candela e Zampano comunque favoriti sulle fasce. Infine il solito dilemma “Gytkjaer o Pierini?” per la spalla di un Pohjanpalo che proverà a zittire nuovamente gli oltre 30mila abbondanti del Barbera.