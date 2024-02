Mourinho, cosa succede? Un’altra Big si defila | Delusione cocente per lo Special One

Sfuma la panchina di una grande squadra per lo Special One, che adesso dovrà capire da dove ripartire nella prossima stagione.

Sono passate ormai già alcune settimane dal clamoroso esonero di José Mourinho dalla Roma. Il tecnico portoghese, dopo che la sua squadra non aveva disputato al meglio la prima parte di stagione, e in seguito a delle cocenti delusioni recenti (su tutte l’eliminazione nel derby di Coppa Italia ai quarti di finale) ha ricevuto il benservito dalla società della famiglia Friedkin, che ha chiamato al suo posto Daniele De Rossi.

Ovviamente le motivazioni dell’addio anticipato, che secondo tanti si sarebbe consumato a fine anno vista la scadenza del contratto di Mou, sono anche state dovute al rapporto ormai incrinatosi con la dirigenza giallorossa. Negli ultimi tempi Mou era sempre più solo, tanto che ad esempio nei mesi scorsi, quando disse che era disposto a rinnovare e rimanere nella Capitale, l’allenatore non ha ricevuto alcuna risposta.

Chiusa l’esperienza romanista, che sia lui che i tifosi porteranno sempre nel cuore, adesso però per il mister è arrivato il momento di pensare al futuro. Nelle ultime ore si era cominciato a parlare di un possibile futuro in una big europea per lui, pronta a farlo tornare al top. Tuttavia questa sembra essersi defilata, scatenando la sua delusione più totale.

Grande panchina sfumata per Mou

Dopo l’annuncio dell’addio di Xavi a fine stagione, in tanti avevano accostato lo Special One alla panchina del Barcellona. Questa ipotesi però nelle ultimissime ore sembra essere definitivamente tramontata.

Le differenze di stile di gioco, oltre che le diatribe avute tra i blaugrana e il tecnico in passato, sembrano troppo evidenti tra le due parti, e quindi immaginare un suo approdo al Camp Nou ad oggi pare davvero troppo complicato. I catalani di conseguenza stanno valutando altri nomi.

I favoriti per sostituire Xavi

I profili accostati alla panchina blaugrana per il post Xavi sono diversi. Da Mikel Arteta, al momento alla guida dell’Arsenal, a Thiago Motta, allenatore rivelazione con il Bologna, senza escludere le ipotesi Roberto De Zerbi e Jurgen Klopp.

Recentemente però il nome nuovo che sembra aver preso piede in maniera consistente è quello di Hans Dieter Flick. Secondo la Bild infatti l’ex ct della Germania è il favorito al momento per la corsa a diventare nuovo tecnico del Barça.