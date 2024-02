“Il progetto non lo convince”: saltato Antonio Conte | L’ex Juventus sceglie un’altra squadra

Il recente annuncio ha fatto sfumare il sogno del club di vederlo sulla propria panchina, visto che il tecnico non sarebbe affatto convinto del progetto della società.

Quando un allenatore di grande valore è senza panchina, i rumors sul suo conto fanno parte della vita quotidiana. E’ il caso negli ultimi tempi anche di Antonio Conte, libero dallo scorso anno dopo l’addio al Tottenham.

In questi mesi l’ex ct della nazionale italiana è stato accostato a diverse panchine, e allo stesso modo ciò continua ad accadere in previsione della prossima stagione.

Nelle ultime ore, come spesso accaduto di recente, è arrivata un’altra smentita ufficiale sulla possibilità di vederlo alla guida di un club a cui sembrava vicinissimo. A quanto pare infatti l’ex Juve non è affatto convinto del progetto societario.

Destinazione sfumata per l’ex ct della nazionale

Negli ultimi giorni si sta parlando in maniera consistente della possibilità di un approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan al termine della stagione. Tuttavia, anche se sembrano essersi placate, non perdono quota anche quelle riguardanti il suo arrivo al Napoli. Gli azzurri già dopo aver esonerato Rudi Garcia lo contattarono, ricevendo però un due di picche dal mister salentino.

A parlare di questa ipotesi però nelle ultime ore ci ha pensato Gigi De Canio, allenatore di grande esperienza che ha avuto proprio Conte come suo vice in passato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il tecnico materano infatti l’ex mister della Juventus non sarebbe convinto del progetto napoletano, e per questa ragione le chance di vederlo all’ombra del Vesuvio sono davvero molto poche.

Le parole di De Canio

”All’apparenza non mi convince, perché sia lui che De Laurentiis hanno caratteri forti ed Antonio andò via dalla Juventus e dall’Inter perché non gli prendevano i calciatori che voleva lui. Come allenatore è un vincente, perché ha vinto scudetti e Premier League, ma lui vorrebbe imporsi anche sulla scena europea e quindi eventualmente puntare addirittura alla Champions League”.

”Io non so se il Napoli e De Laurentiis gli possano garantire questo tipo di progetto. Lui era il mio vice, Conte è un entusiasta nel suo lavoro ed un professionista esemplare. Ci vuole un carattere come il suo per arrivare ai risultati che ha raggiunto, per questo credo che le strade con il Napoli sarebbero abbastanza complicate da percorrere”.