Una grande iniziativa del Valencia per venire incontro ai propri tifosi. Attraverso un nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club spagnolo ha comunicato che rinnoverà gratuitamente tutti gli abbonamenti al Mestalla per la stagione 2020-2021. Ecco il comunicato:

“In un contesto difficile per tutti, il Valencia CF vuole contribuire a mantenere, più che mai, un forte legame di passione e fiducia tra il club e i suoi tifosi. In un modo speciale per i suoi 40.000 abbonati. La notevole riduzione del reddito e, soprattutto, l’incertezza dovuta all’evoluzione del calcio nei prossimi mesi (è impossibile sapere quando e come potremo incontrarci di nuovo a Mestalla) rendono più importante l’unione con i tifosi più fedeli. Vogliamo aiutarli affinché questo legame di sentimento sia più forte che mai.

Per tutti questi motivi – continua la nota del club – il Valencia CF ha deciso di rinnovare gratuitamente a tutti i suoi attuali abbonati le condizioni attuali per la stagione 2020/21″. Un grandissimo gesto che va ad aggiungersi a diverse iniziative per venire incontro ai tifosi anche durante questa stagione, che se dovesse ripartire, non permetterà ai tifosi di recarsi al Mestalla.