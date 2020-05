Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato a a Le Parisien del mondo del calcio dopo la pandemia: «Nel calcio, la ripresa di alcuni campionati risponde innanzitutto a un discorso economico. Spagna e Inghilterra, due delle più importanti Federazioni, stanno pianificando di riprendere la Liga e la Premier League, ma hanno deciso di non riprendere i campionati femminili, che generano entrate molto inferiori. La Ligue 1 congelata? La decisione del governo mi è sembrata coerente e saggia. Bisogna accettarla. Non voglio fare l’insegnante, per questo non mi sono mai espresso. Non è il mio ruolo, non ho mai voluto presenziare alle discussioni infinite che ci sono state. Solo una persona può decidere ed è il presidente della Federazione. Il nostro presidente sa prendere le decisioni migliori al momento giusto e lo ha fatto, fortunatamente per il calcio francese».