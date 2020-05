Come si legge su “Newsauto.it” a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19 molte scadenze burocratiche, relative al mondo dell’automobile, sono state prorogate, come quella ad esempio della scadenza dalla patente di guida. La proroga è stata inserita nel Decreto Legge Cura Italia, del 17 marzo scorso. Il Governo infatti ha previsto che le patenti di guida italiane scadute dal 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.