“Vai via dal nostro spogliatoio”: punizione storica per il top player | Comportamento deplorevole, lo escludono per sempre

Annuncio sorprendente quello arrivato nelle scorse ore da parte del club, che ha sancito praticamente la cacciata del calciatore dalla squadra dopo quanto accaduto ultimamente.

Nel mondo del calcio capita molto spesso di assistere a delle liti in campo tra calciatori avversari, ma anche tra compagni di squadra. La tensione e la concitazione durante le partite infatti possono giocare brutti scherzi.

Allo stesso modo però la medesima cosa può accadere prima di qualche appuntamento molto importante, e succede che ci siano degli screzi.

Quanto accaduto nelle ultime ore però è davvero clamoroso. Il top player infatti ha commesso un grave sbaglio nei confronti del suo club, tanto che è stato cacciato dallo spogliatoio.

Un gesto poco professionale del calciatore

Domenica scorsa in Bundesliga si è giocato il match che ha sancito il primo incredibile successo del Bayer Leverkusen nella storia del campionato tedesco. I padroni di casa infatti hanno battuto il Werder Brema con un netto 5-0, laureandosi campioni di Germania. La grande gioia che si respirava per le Aspirine però non è stata contraccambiata dagli ospiti, che non stanno vivendo un buon momento e soprattutto prima del match contro la squadra di Xabi Alonso hanno dovuto affrontare un altro importante problema.

Il centrocampista guineano Naby Keita, stella della rosa, dopo aver scoperto di non essere tra i titolari della partita ha deciso di abbandonare i suoi compagni e tornare a casa. Questo comportamento però ha scaturito la rabbia della società, che lo ha sospeso addirittura fino al termine della stagione, bandendolo anche dallo spogliatoio.

L’annuncio del Werder Brema

La conferma di quanto accaduto è arrivata qualche ora più tardi, con il Werder Brema che con una nota ufficiale sui propri canali ha spiegato quanto accaduto. Queste le parole del comunicato.

”I dirigenti del Werder Brema hanno sospeso Naby Keita fino alla fine della stagione. Inoltre i biancoverdi hanno comminato una multa significativa al centrocampista. D’ora in poi il 28enne non si allenerà più con la squadra né trascorrerà del tempo nello spogliatoio professionistico. Per noi come club il comportamento di Naby non può essere tollerato. Con questa azione ha deluso la sua squadra in una situazione sportiva e personale tesa e si è posto al di sopra della squadra. Non possiamo permetterlo. In questa fase della stagione abbiamo bisogno di concentrarci sulle restanti partite e di una squadra molto unita.