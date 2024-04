Pioli, che tradimento: rimane in Serie A per lo Scudetto | Il nuovo club non sarà il Napoli

Stefano Pioli è pronto a rimettersi subito in gioco: dopo il Milan rimane in Serie A per lo Scudetto

Stefano Pioli sembra pronto a voltare pagina. Il tecnico di Parma dopo essere stato messo praticamente alla porta dal Milan, dopo la settimana terribile passata tra eliminazione dall’Europa League e derby, non ha ancora annunciato il suo addio ma la società sembra essersi già mossa per trovare il sostituto.

Le smentite della società si sono trasformate in silenzio, con Furlani che ha parlato per il momento di “Voci fastidiose”. Ma il destino dell’ex viola sembra ormai segnato, e pare proprio che Milano non farà più parte del suo futuro.

Una delle ipotesi più concrete in queste ore è sembrato il Napoli, con De Laurentiis al momento indeciso tra il tecnico parmense e Antonio Conte, proprio l’oggetto del desiderio della tifoseria rossonera.

Ma Pioli potrebbe anche decidere di non andare a Napoli, rimanendo ad allenare in Serie A e di lottare per lo Scudetto, certo, ma diventando un rivale diretto suo Milan. Un trasferimento che difficilmente verrebbe digerito dai tifosi del Milan.

Pioli, stangata al Milan: c’è un’altra pretendente

Non mancano certo gli estimatori per Stefano Pioli. L’ex campione d’Italia con tanto di tatuaggio sull’avambraccio col numero 19, sta per essere scaricato dal Milan, con mezza tifoseria (social) che grida a suon di hashtag e la società che ritiene il suo ciclo ormai chiuso. Ma i complimenti di questi anni non sono stati a vuoto, e le squadre interessate al tecnico ci sono in Italia, così come in Europa.

Oltre al Napoli infatti Pioli potrebbe approdare in tutta una serie di squadre di alta classifica che si troveranno il prossimo anno senza allenatore, Juventus compresa. Non ci sono motivazioni per le quali infatti Giuntoli non debba sondare la pista Pioli per il post Allegri, e con un Thiago Motta in questo momento saldo alla panchina del Bologna, la Juventus potrebbe fare un tentativo.

Juve, se salta Thiago Motta pazza idea Pioli

In questo momento la Juventus sembra aver scelto il post Allegri. Thiago Motta piace molto alla dirigenza e potrebbe dare ai bianconeri quella scossa attesa ormai da 4 anni. Ma l’ex Inter in questo momento è ancorato alla panchina dei felsinei, e un possibile approdo in Champions League dei rossoblu potrebbe far tentennare ancora Thiago Motta.

L’allenatore vorrebbe vivere il ritorno in Europa del suo Bologna, e decidere di rimanere ancora in Emilia. Ecco perché la Juventus potrebbe essere costretta a cambiare i Piani, e magari spostare la sua attenzione proprio su Stefano Pioli.