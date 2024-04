Roma-Milan, doppia assenza in difesa | Condizioni peggiorate e addio big match

Duro colpo per il tecnico, che dovrà ridisegnare il proprio pacchetto arretrato in vista della super sfida di Europa League in programma giovedì sera.

Manca sempre meno ormai alla partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Entrambe le squadre daranno il massimo per passare il turno e continuare il sogno nella competizione.

Al netto di una sfida che si preannuncia molto equilibrata, sulla falsa riga di ciò che è accaduto settimana scorsa a San Siro, la Magica avrà un piccolo vantaggio, ovvero l’1-0 maturato nella partita di andata firmato Gianluca Mancini. Un beneficio minimo, che però potrebbe risultare decisivo per l’andamento della gara e ai fini della qualificazione in semifinale.

In queste ultime ore prima della partita sia Daniele De Rossi che Stefano Pioli stanno cercando di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In particolar modo però c’è un grattacapo che sta destabilizzando parecchio entrambi i tecnici, che vedranno una doppia assenza nel loro reparto difensivo dopo il peggioramento delle condizioni fisiche dei loro calciatori.

La sfida perde due protagonisti assoluti

Nel corso della sfida tra Sassuolo e Milan, Simon Kjaer ha lasciato il terreno di gioco al 55esimo minuto a causa di un problema al flessore. Dopo i recenti esami strumentali del caso, per il difensore centrale danese non è emerso nulla di grave, tanto che dovrebbe essere già a disposizione di mister Stefano Pioli per il derby contro l’Inter in programma lunedì. Il calciatore però sarà assente nel match contro la Lupa.

Allo stesso tempo poi sempre domenica abbiamo visto tutti ciò che è accaduto al giallorosso Evan Ndicka, che ha accusato un malore durante la partita tra Udinese e Roma, e anche se per fortuna non si è trattato di nulla di serio, il giocatore ivoriano non ci sarà nella decisiva sfida di Europa League con i rossoneri.

Le scelte dei due tecnici

Assodate queste e le altre assenze nel reparto difensivo per i due allenatori, le scelte sono quasi obbligate per entrambi in vista della partita.

Pioli al centro della retroguardia dovrebbe schierare Gabbia e Tomori, viste anche le condizioni non proprio eccezionali di Thiaw. Capitan Futuro invece è sempre più orientato per far giocare il duo sceso in campo all’andata composto da Mancini e Smalling, relegando in panchina Diego Llorente.