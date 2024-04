Panchina Napoli, l’ultima idea è strepitosa | Finalmente il grande salto per il tecnico

L’allenatore, pronto ad approdare in una big, è entrato di prepotenza nei pensieri del presidente Aurelio De Laurentiis, deciso adesso ad affidargli la guida tecnica della squadra per il prossimo anno.

In questi ultimi mesi il Napoli proverà quantomeno a salvare la stagione e ad ottenere un piazzamento europeo. Anche se un piazzamento Champions pare ormai molto difficile, rientrare in qualche altra competizione europea può essere comunque importante. Una volta conclusa questa annata complicata a Castelvolturno si potrà pensare al futuro. In realtà il presidente Aurelio De Laurentiis ha già cominciato a porre le basi per i prossimi anni, anche se c’è una questione che gli sta togliendo il sonno.

Chi sarà l’allenatore dei campioni d’Italia in carica il prossimo anno? Francesco Calzona, da buon traghettatore, a giugno saluterà tutti e se ne tornerà alla guida della sua Slovacchia. Adesso quindi sarà fondamentale per il patron partenopeo scegliere bene il nome del nuovo mister, evitando di incappare negli errori del passato (vedi quanto accaduto con Rudi Garcia).

Ecco perché la lista è molto lunga e le valutazioni da fare saranno molto attente. Tuttavia ultimamente un nuovo profilo si è aggiunto all’elenco dei papabili, e ad un tratto è finito addirittura in pole position per sedersi sulla panchina azzurra, per la sorpresa generale. Si tratta di un allenatore giovane, che è pronto a fare il salto di qualità e mettersi al comando di una big.

Il mister che ha stregato ADL

C’è una squadra in questa stagione che è stata alquanto sottovalutata, così come il lavoro del suo allenatore. Stiamo parlando del Torino di Ivan Juric, che in una bagarre nella corsa all’Europa si sta inserendo con grande forza e spera di ottenere un buon piazzamento a fine anno.

Il tecnico croato, al netto di una rosa non al livello delle concorrenti e praticamente priva di riserve, sta dunque riuscendo a fare questo mini miracolo, accogliendo il favore della critica anche se non è spesso sotto i riflettori.

Juric vuole una grande chance

Il tecnico granata ha il contratto in scadenza a fine stagione, e ad oggi non c’è stato alcun discorso per il rinnovo. E’ probabile che Juric aspetti proprio la chiamata di una big.

Chissà dunque se proprio il Napoli, alla ricerca di un buon profilo per la panchina, provi ad affidarsi al 48enne. Al momento sono pure ipotesi, ma nei prossimi mesi non si sa mai.