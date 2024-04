Milan, manca solo l’ufficialità: accordo e cifre sul tavolo | Lo stipendio adesso è raddoppiato

Il Milan si appresta a dargli ancora fiducia. La società vuole tenerlo e puntare ancora su di lui: si chiude a queste cifre.

Rimanere o lasciare, questione spesso di soldi. I rossoneri sono alle prese non solo con un concitato finale di stagione, ma anche con una serie di punti interrogativi che riguardano diversi senatori dello spogliatoio, tra allenatore e punti fermi della squadra. Ogni minuti è buono per le speculazioni su addii autorevoli, smentite e indiscrezioni.

La realtà però, è che il Milan vuole tenere i migliori, anche perché un bilancio in attivo e con i risultati sportivi raggiunti la società non ha necessità di vendere i suoi pezzi pregiati. Non per questo però è incline a fare regali – i casi Kessie, Calhanoglu e Donnarumma insegnano -.

La pista in questo senso sembra essersi sbloccata, che porta al rinnovo. Si respira al momento cauto ottimismo dunque in quel di Milanello, anche se le cifre economiche del nuovo contratto – appurato che il progetto tecnico sia convincente – dovranno almeno raddoppiare rispetto a quelle attuali.

Le richieste e il rinnovo: la scelta del Milan

Secondo quanto trapelato in queste ore, pare che la situazione in casa Milan sia maggiormente distesa in ottica rinnovi. Tanti i rumors di mercato che stanno coinvolgendo i big rossoneri, da Leao, fino a Theo Hernandez, per poi passare al portiere. Mike Maignan, stella assoluta del Milan di Pioli, anche a causa di alcune uscite sul campo infelici, è finito al centro di alcune polemiche riguardanti rendimento e rinnovo.

Il francese, il quale contratto è in scadenza nel 2026, vorrebbe un adeguamento di contratto importante, simile a quello del collega Rafael Leao. Il Milan però attenderà il termine della stagione: la volontà è di tenerlo, rinnovare il contratto e in tal caso se dovesse arrivare un’offerta irrefutabile – non sotto gli 80 milioni di euro – arrivare anche alla cessione. Il club però non può permettersi di perderlo a zero il prossimo anno.

Maignan, rinnovo a fine stagione: formula Leao

Le parti si siederanno al tavolo delle trattative verosimilmente a fine stagione. Troppo importanti le prossime sfide per il Milan, per lasciarsi distrarre dalle questioni extracampo. Il contratto di Mike Maignan scadrà nel 2026, dunque c’è ancora margine per trattare e prima dell’inizio degli Europei i rossoneri vogliono blindare il loro portiere.

Il francese avrebbe fatto capire alla società che lo stipendio, attualmente da 3,2 milioni di euro a stagione, dovrà essere per la firma sul rinnovo almeno raddoppiato. La richiesta sarebbe quella di un adeguamento in stile Leao, il quale percepisce invece dopo il rinnovo faticoso dello scorso anno 7 milioni di euro netti a stagione.