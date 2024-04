Sconfitta a tavolino, esecrabile notizia per il club italiano | 3 a 0 e penalizzazione

Stangata dura per la squadra, che ha pagato a caro prezzo il clamoroso errore di cui si è resa protagonista di recente, andando così a condizionare l’andamento del suo campionato.

Capita spesso nel mondo del calcio che il risultato ottenuto durante una partita non sia quello effettivo e riconosciuto poi dalle leghe e dai vari campionati. Per qualche motivazione infatti può capitare che questo venga ribaltato, e che spesso vada a finire con il classico 3-0.

E’ proprio questo infatti il punteggio che viene assegnato in circostanze del genere in caso di circostanze particolari e delicate. Contro ogni sorpresa però nelle scorse ore una situazione del genere ha colpito il nostro calcio, lasciando tutti senza parole.

Un club italiano è infatti stato sconfitto a tavolino proprio per 3-0 per una motivazione da non credere. Ma ciò non è tutto, visto che per la società in questione è arrivata anche la penalizzazione, che ha cambiato completamente la sua classifica.

Ecco che cosa è successo

Domenica scorsa sarebbe dovuto disputarsi il match tra Cavenago Fanfulla e Pistoiese, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie D del girone D. La partita tra le due squadre però non si è mai giocata, visto che gli ospiti non si sono presentati in quel di Lodi per la sfida.

Ciò che ha portato il club toscano a disertare il match però è davvero molto triste. La Pistoiese è infatti in preda ad una dura crisi societaria, tanto che non è riuscita a mandare avanti l’organizzazione per la trasferta nel territorio lombardo. Una situazione dunque pessima, che non ha fatto altro che peggiorare dopo la decisione del giudice sportivo, che ha inflitto pesanti sanzioni al club.

Gravi conseguenze per la Pistoiese

La mancata presenza della squadra a Lodi ha ovviamente fatto scattare, come da previsione, la sconfitta per 3-0 a tavolino e una multa di circa 2mila euro. Cifra non altissima solamente perché si tratta della prima rinuncia, ma che comunque può risultare molto difficile da pagare a causa delle difficoltà societarie di cui abbiamo parlato in precedenza.

Oltre a ciò però la Pistoiese deve far fronte anche ad una penalità arrivata proprio in seguito alla diserzione della trasferta lombarda. I toscani infatti sono stati puniti con un punto in meno in classifica, passando da 32 a 31 lunghezze.