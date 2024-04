‘Gli ha regalato il derby’: Tudor, cosa ha combinato prima della partita | Era già tutto deciso

Rivelazione sorprendente sul tecnico biancoceleste, autore di una cosa sconvolgente che ha portato il risultato in favore della Magica, regalandole così il successo nella stracittadina.

Quando si gioca un derby, le ferite per chi perde e la gioia per chi vince rimangono impresse per diversi giorni, anzi, per settimane, prima di essere rimarginate in maniera completa. Quello tra Roma e Lazio ha lasciato evidenti strascichi positivi e negativi da una parte e dall’altra. L’ambiente in quel di Trigoria è certamente ben felice dopo il successo targato Gianluca Mancini, e anche se ci sono appuntamenti imminenti, l’entusiasmo non si placa.

In casa laziale invece la situazione è ben diversa. I tifosi non sono stati affatto felici del risultato finale, ma soprattutto hanno contestato la squadra e anche il nuovo tecnico Igor Tudor per quanto espresso sul terreno di gioco. I calciatori infatti sono sembrati troppo molli, quasi arrendevoli, e la sconfitta è sembrata solo una logica conseguenza di quanto si è visto in campo.

Ma dietro al ko degli Aquilotti sembra esserci qualcosa di ben più clamoroso. Una recente rivelazione ha infatti svelato che è stato proprio il tecnico croato a regalare la vittoria ai rivali storici per una motivazione sconvolgente, che ha lasciato tutti senza parole.

Il retroscena che ha gelato tutta Formello

Il post derby dura sempre molto tempo, e nonostante siano passati già alcuni giorni, si continua a parlare del successo giallorosso sui rivali. Questa volta è toccato al giornalista Stefano Carina intervenire ai microfoni di Radio Radio Mattino e dire la sua. A suo dire il demerito maggiore per il risultato finale è stato di Igor Tudor, che ha sbagliato la formazione. Di seguito le sue parole.

”Quando ho letto la formazione fatta da Tudor ho pensato che fosse completamente sbagliata. E’ stata una formazione che ha permesso alla Roma di essere padrona del campo. Svilar non ha fatto nemmeno una parata in tutta la partita. La Roma ha giocato alla vecchia maniera difendendo uomo su uomo, l’ha vinto meritatamente anche se non è stato un bel derby”.

Colpa di Tudor o merito della Roma?

Dalle parole di Carina dunque si evince che il risultato maturato nel derby sia stato frutto più demerito del tecnico laziale che della bravura degli avversari.

Sebbene Tudor possa aver sbagliato qualcosa però, c’è da dire comunque che gli onori di De Rossi e dei suoi uomini non sono mancati.