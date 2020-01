Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida col Savoia. Ecco quanto riportato da “Solosavoia.it”: «Sapevamo di venire a giocare sul campo della migliore squadra del girone insieme al Palermo. Savoia e rosanero meritano di giocarsi questa promozione fino alla fine perché sono in assolute le più forti. Qui, come al ‘Barbera’, si respira aria di calcio vero. Ricordo ancora quando sono stato a Torre con il Ragusa nella stagione 2013/14, il campionato vinto dal Savoia, passammo in vantaggio, poi ne prendemmo 6. Palermo? Venderemo carissima la pelle. Vogliamo continuare nella nostra striscia positiva, saremo in casa e non immaginate cosa potrebbe significare per i nostri tifosi battere i rosanero. Ce la metteremo tutta per vincere».