L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Roccella. La mini-serie di due vittorie consecutive del Roccella viene interrotta, ma quanti rimpianti per la squadra di Galati. La squadra calabrese è passata in vantaggio con Coluccio, ma si è vista annullare la rete per un fallo. Nella ripresa, i rosanero hanno continuato ad attaccare trovando difficoltà a trovare varchi. Il Roccella non si è perso d’animo e ha reagito, anche se poi Khoris ha fallito un calcio di rigore. Tre punti al Palermo, che adesso torna a +5 sul Savoia.