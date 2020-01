L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scontro ultrà in Basilicata finito in tragedia. Fabio Tucciariello, operaio di 39 anni, era partito da Rionero per seguire la sua Vultur impegnata a Brienza, a pochi chilometri da Potenza. Intorno all’ora di pranzo è stato travolto da un’auto su cui viaggiavano tre tifosi del Melfi, mentre sostava con i suoi compagni di trasferta nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio. Storica rivalità tra le due tifoserie. Gli incroci delle ultime stagioni avevano già prodotto disordini, puniti con numerosi Daspo. Anche per questa ragione le indagini in corso dovranno stabilire se la dinamica sia stata accidentale o voluta. La polizia ha fermato la Fiat Punto dei tre tifosi del Melfi, interrogati fino a tarda serata in Questura a Potenza insieme a numerosi testimoni per definire la loro posizione. Al termine degli interrogatori è stato arrestato l’autista della Fiat Punto. Si tratta di un uomo di 30 anni. Disposti dalla Procura di Potenza gli arresti domiciliari per 24 supporter della Vultur Rionero. La partita Brienza-Vulture è stata sospesa al 18′ del primo tempo, mentre Real Tolve-Melfi è stata portata a termine. I sostenitori del Potenza, in trasferta a Catania e gemellati con quelli di Rionero, hanno abbandonato in segno di lutto lo stadio Massimino alla mezz’ora del secondo tempo.