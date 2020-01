Attraverso una nota sulla propria pagina Facebook, il Roccella ha voluto ringraziare Palermo per la sua accoglienza, senza distogliere l’attenzione dal risultato sportivo. In basso, il post in questione:

“Grande accoglienza, e grande tributo del pubblico Palermitano agli Amaranto . Del resto l’Asd Roccella non ha mai mancato di considerare PALERMO, non solo una squadra di gloriose tradizioni, ma una città che nella storia d’Italia ha avuto con i suoi figli ruoli decisamente fondamentali . La trasferta come si é detto é stata carica di significati, tra tutti , quello di riconoscere alla dirigenza , uno straordinario ed amorevole impegno che credetemi non ha mai avuto eguali. Il rettangolo di gioco ci potrebbe aver restituito anche un verdetto amaro e beffardo, ma la prestazione osiamo immaginare senza temi di smentite, abbia offerto una proiezione brillante e lusinghiera di una comunità sportiva speciale , che si dimostra attrezzata per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Usciamo dal “RENZO BARBERA” con l’onore delle Armi, non solo per aver saputo disputare una partita di calcio ma perché stiamo dimostrando ogni domenica, con seria e composta dignità, di saper vivere la nostra esperienza di sport con stile e coriacea determinazione. Siamo portatori sani di uno stile autentico dicevamo, invidiabile ed invidiato, che contagia ammirevolmente chi impara a conoscerci. Stiamo lasciando un impronta in questo campionato, un esempio di straordinaria rettitudine sportiva, che metabolizza anche svarioni arbitrali, e magari li offre sull’altare sacrificale del più alto valore dello sport, ma se lo sport ed il calcio sopratutto vuole sfuggire da contagiose devianze , deve iniziare a considerare che certi precetti, siano rispettati da tutti. Le società devono rispettare le regole ed insegnare ai propri soci ed affiliati a farle rispettare, ma di contro ci si aspetta, che classi dirigenti, federazioni e classi arbitrali, facciano di tutto per esprimere il meglio di se, altrimenti si vivono dei rapporti troppo sbilanciati , che finiscono per danneggiare quelle stesse società protagoniste di mirabolanti ed funambolici sforzi per sopravvivere .

Tornando alla prestazione di ieri, e aspettando che si compia la liturgia delle cronache anche dei migliori notisti sportivi, ci godiamo questa sconfitta, perché annuncia un proseguo di campionato sicuramente più fortunato e radioso.

AVANTI ROCCELLA AVANTI

Ufficio Stampa”.