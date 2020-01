Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, si è espresso così in merito alla gara contro il Palermo: «Per noi è importante fare punti tutte le domeniche. Sappiamo che dobbiamo scalare una montagna, ma siamo pronti. Per noi è importante riuscire a stare sempre dentro la partita. Ho chiesto ai miei ragazzi grande spirito di sacrificio e grande attenzione. In queste partite bisogna sbagliare il meno possibile. Siamo sereni e cercheremo di fare la nostra partita nelle nostre possibilità. Come scenderemo in campo domenica? Noi cerchiamo sempre di creare delle soluzioni. Stiamo lavorando e visto che ho tutta la rosa a disposizione abbiamo provato diversi moduli di gioco. Sceglierò alla fine. I ragazzi mi mettono in grande difficoltà. In base agli umini che sceglierò poi cercherò di fare la cosa più funzionale per mettere la miglior formazione in campo».