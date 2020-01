Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, si è espresso così in merito alla gara contro il Palermo: «Giocare contro il Palermo è speciale per chiunque, non solo perché io sono palermitano. Giocare contro il Palermo è molto stimolante. Il Palermo è una squadra forte. Voglio precisare una cosa perché in settimana qualcuno ha scritto un articolo con un titolo che a me non è piaciuto. Io non ho mai detto che i titoli me li prenderò io. Quando si virgoletta una persona bisogna scrivere quello che dice. Non ho mai detto questo, ho grande rispetto di tutte le squadre. Io ho solo detto che il Marina ha 14 finali da fare e deve cercare di fare punti con tutti. Quando affronti squadre come il Palermo devi sperare di riuscire a ottenere un grande risultato. Bisogna sbagliare il meno possibile perché i rosanero hanno calciatori che possono cambiare l’inerzia della partita al minimo errore».