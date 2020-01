L’infortunio di Giovanni Ricciardo ha portato la dirigenza del Palermo a sondare il mercato per mettersi alla ricerca di un eventuale innesto per il reparto avanzato. Stando a quanto riferito da “TuttoSerieD.com”, i dirigenti rosanermo avrebbero messo nel mirino Edgar Çani, centravanti albanese classe ’89, che nell’ultimo anno e mezzo ha fatto parte dell’organico della Vibonese, anche se in questa stagione si è ritrovato totalmente ai margini del progetto tecnico rossoblù. Si tratta di un calciatore che i rosanero conoscono molto bene visto che ha esordito in serie A con la maglia del Palermo nel 2008. Il Palermo è interessato al giocatore, ma al momento non risulta esserci stata una vera e propria “offerta” effettuata all’entourage del giocatore. Nelle prossime ore sono previste novità in tal senso.