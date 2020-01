«Differenza tra gioco del Palermo e quello del Savoia? Il Palermo non l’ho visto giocare dopo l’andata. Ricordo che quando alzava il ritimo era devastante. Giocare tutte le domeniche per vincere e vedere gli avversari che danno tutto non è facile. Il Palermo è primo dall’inizio e bisogna dargli merito. Il Savoia posso dire che è una squadra con ritmo e giocatori che possono cambiare passo e forti nell’uno contro uno. In difesa ha giocatori di sostanza. Sono solidi e quindi questo può fare la differenza. Il Palermo, secondo me, è molto forte e ha un vantaggio da mantenere». Queste le parole rilasciate da Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, ai microfoni di “Diretta Stadio”.