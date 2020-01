«Firmare per la salvezza del Marina di Ragusa e per la promozione del Palermo? Firemerei solo per la salvezza del Marina, poi se il Palermo l’avrà meritato gli faremo i complimenti. All’andata dissi che Savoia poteva essere l’antagonista del Palermo e l’ho riconfermato. Io penso che la differenza la faranno la continuità e l’equilibrio, ma anche gli scontri diretti». Queste le parole rilasciate da Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, ai microfoni di “Diretta Stadio”.