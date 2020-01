«Possibile assenza di Ricciardo? Non guardiamo mai chi manca agli avversari, soprattutto se si parla di Palermo, Savoia e Acireale perché hanno una rosa talmente ampia che possono possono permettersi di avere 20 giocatori tutti in grado di poter giocare. Se domenica a Ragusa non c’è Ricciardo ci sarà Sforzini. Poi hanno Floriano, Silipo. Calciatori tutti importanti. Sono sempre stato convinto che il campionato lo vince chi ha la miglior difesa, non il miglior attacco. Il Palermo è una squadra equilibrata, non è una questione di allenatore ma è facile per i tifosi addossargli tutte le colpe. Il discorso è che il Palermo è una grande realtà con grandi dirigenti, ma ha dovuto costruire una squadra in 10 giorni e durante l’arco della stagione lo paghi in qualunque categoria. Ora si è stabilizzato, quindi non mi preoccuperei più di tanto in ottica promozione. Il Savoia del girone di andata era forte, ma non a livello del girone di ritorno perché si è rinforzato tanto. Ha preso calciatori come Orlando, l’anno scorso in C, De Vena e altri e ha ritrovato Scalzone. Il Palermo all’andata ha giocato alla grande con Santana e domenica ci sarà Floriano. Sono forti entrambi ma diversi». Queste alcune delle parole rilasciate ai nostri microfoni da Nunzio Calogero, direttore generale del Marina di Ragusa, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo.