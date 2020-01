Il Marina di Ragusa è reduce dalla bella vittoria per 1-0 ottenuta ai danni del Nola. La sessione di mercato di riparazione sembra abbia limato alcune delle “defezioni” tecnico-tattiche presenti nell’organico della squadra. Intervenuto in conferenza stampa, Salvatore Utro, tecnico dei rossoblù, ha parlato così del momento della sua squadra: «In Campania abbiamo giocato una buona gara, ma adesso occorre resettare e pensare alla prossima. I calabresi verranno a Ragusa per fare risultato. Ormai per noi sono tutti scontri diretti. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere nella nostra dimensione e sappiamo che tutte le gare saranno difficili. Dobbiamo stare concentrati e non sentirci l’obbligo addosso di dover fare per forza bene per ottenere il risultato. Noi sappiamo che vogliamo raggiungere l’obiettivo ed useremo tutte le nostre risorse e le nostre energie. Lo dobbiamo fare attraverso le difficoltà che questo girone di ritorno ci riserva».