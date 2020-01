Dallo scorso ottobre Cristian Molinaro, ex terzino della Juventus, si è allenato con l’Atletico Terme Fiuggi, in Serie D, e ora è pronto a giocare nuovamente tra i professionisti. Il calciatore infatti ha da poco ultimato il suo trasferimento al Venezia. Questo il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC informa che a partire da oggi si allenerà con la Prima Squadra di mister Alessio Dionisi il difensore Cristian Molinaro. Attualmente svincolato, il giocatore classe 1983 nelle ultime stagioni ha giocato con le maglie di Frosinone, Torino, Parma e Stoccarda. A seguito delle ottime prestazioni fornite in campionato e Champions League con la compagine tedesca, al termine della stagione 2009/10 è stato eletto miglior terzino della Bundesliga”.