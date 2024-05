Champions League: 0 a 1 al Parco dei Principi, il Dortmund vola in finale. Psg fermato da quattro legni

Si conclude con il risultato di 0-1 la semifinale di ritorno tra Psg e Borussia Dortmund. Ai tedeschi basta il gol di Hummeles su calcio d’angolo per volare in finale, grazie anche alla vittoria per 3 a 2 conquistata all’andata. Quanta sfortuna per gli uomini di Luis Enrique che, dopo un primo tempo privo di vere e proprie palle gol, colpisce ben quattro legni nella ripresa: uno clamoroso colpito da Zaire-Emery a pochi passi dalla linea di porta, un altro da Nuno Mendes con un tiro dalla distanza, un altro ancora da Mbappé e infine la sassata di Lee che s’è stampata sula traversa. Il Borussia Dortmund ritorna in finale dopo 11 anni: in quell’occasione affrontò il Bayern Monaco, impegnato domani in casa del Real Madrid.

