Nelle scorse ore il presidente degli USA, Trump aveva “suggerito” di iniettarsi il disinfettante per combattere il Coronavirus. Ebbene, il New York City’s Poison Control Center sostiene di di aver ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore successive alle osservazioni del Presidente USA. Nella stessa finestra dell’anno scorso, le chiamate erano state solo 13. La hotline ha riferito alla NBC di New York che 13 telefonate riguardavano il disinfettante Lysol, 10 sulla candeggina e 11 su altri detergenti per la casa. Come riporta “Fanpage.it”, i produttori di disinfettanti – tra cui Reckitt Benckiser, che produce Lysol e Dettol – sono stati costretti ad intervenire per rilasciare comunicati coi quale avvertire i propri clienti di non ingerire o iniettare i loro prodotti per la pulizia.