Il governatore siciliano, Nello Musumeci, ha parlato nel corso di una intervista a “Rainews24”: “Dobbiamo riaprire gradualmente, siamo in un momento vulnerabile, e bisogna farlo nel rispetto delle regole. Per quanto riguarda le risorse «si tratta di capire cosa andrà adesso alle Regioni del Mezzogiorno e alla Sicilia” perché “al di là del numero dei contagi – aggiunge Musumeci – anche qui il sistema economico è al collasso e bisogna sostenere le imprese e aiutare le famiglie”. “Siamo una delle regioni più sicure sotto il profilo del numero di contagi ma non apriamo le porte dell’isola senza cautele”, cominceremo con “il turismo autoctono e si potrà anche aprire all’estero se i dati epidemiologici ce lo consentiranno”.