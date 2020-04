Un imprenditore è stato multato mentre rientrava a Olbia in seguito al funerale della madre 75 enne morta per il Coronavirus. «Mia madre – ha raccontato l’uomo a “La Sardegna” – è morta di Covid-19 lo scorso 16 aprile a Milano dove si trovava da Natale. Mercoledì la salma è arrivata a Cagliari con un volo proveniente da Malpensa. Ho raggiunto Olmedo per aspettare l’arrivo del carro funebre e firmare tutti i documenti. Era molto tardi per procedere alla tumulazione e alla benedizione, rinviata a ieri mattina. Quindi sono rientrato a Olbia». Ad un controllo spiega: «Si è avvicinato un militare, mi ha chiesto dove fossi diretto con tono poco educato e dandomi del tu. Ho declinato le generalità dandogli del Lei e spiegandogli che era morta mamma e che stavo rientrando da Olmedo: non sono stato creduto».