Una giovane insegnante precaria di Taurianova, ha ricevuto una multa di 373,34 euro per aver portato il suo cane malato di tumore, a farsi curare in una clinica della città, facendosi accompagnare in auto dal padre. Secondo quanto riporta “Lagazzettadelsud.it”, nonostante abbia la patente, l’insegnante non riesce a guidare in autostrada, così, giovedì scorso, nel giorno prefissato per uno dei cicli di terapia di Lucio, si è fatta accompagnare in macchina dal padre. Arrivati a Reggio, sono stati fermati ad un posto di blocco della Polizia municipale che dopo gli accertamenti di rito, ha sanzionato i due per essersi spostati in un comune diverso da quello di residenza.