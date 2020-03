L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha pubblicato una lunga intervista a Silipo, il quale si è espresso in merito ai suoi bei gol realizzati, i primi con la maglia rosanero. Ecco un estratto dell’intervista: “Due gol, uno alla Cavani, l’altro alla Dybala, per conquistare Pergolizzi e i tifosi. «Il primo alla “Cavani per caso”. Volevo crossare, è uscita una pennellata. Ma, come il primo amore, non si scorda mai. Mia madre era al Barbera, l’ha ripreso con il cellulare». Il secondo? «Cercato e voluto. Di sinistro, a giro, sul palo lontano, la mia specialità, fin da bambino. Poi, ci si affina guardando e copiando grandi campioni come Totti o Messi, i miei idoli». Prodezza che, per una domenica, le regala la maglia da titolare, al posto di Felici. A Licata, però, viene sostituito e contro il Nola torna in panchina per giocare solo l’ultimo minuto! «La scelta del mister ci può stare, anche se non mi aspettavo di entrare solo alla fine». Certo è curioso. Arriva a Palermo e il suo rivale, altro 2001, è… un “gemello”. «Siamo nati lo stesso giorno mese e anno, a Roma. Se uno è titolare, di solito lui, l’altro va in panchina. Entrambi tifosi della Roma. Ci siamo scontrati nei derby giovanili, lui però con la maglia della Lazio!». […]”.