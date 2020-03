L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” racconta dell’allenamento svolto dalla squadra di Pergolizzi in vista del match contro il Corigliano. Il quotidiano defininisce Pergolizzi un “martello”. In quanto il tecnico ha “martellato” i giocatori senza soluzione di continuità e il fatto che abbia dovuto fare i conti con frequenti abbassamenti di voce dopo avere sollecitato le corde vocali dimostra quanto sia importante per lui, soprattutto nella fase clou della stagione, la cura del particolare. E’ arrivato il momento in cui nulla può essere lasciato al caso. Ecco nel dettaglio il racconto della seduta: “Parola d’ordine intensità, dall’iniziale torello fino ai tiri in porta finali. In mezzo a questo “segmento”, intervallato da una fitta pioggia, la squadra ieri ha focalizzato l’attenzione sulla parte atletica e anche sulla tattica. Pergolizzi, che ha potuto lavorare di fatto con tutti gli effettivi ad eccezione dei lungodegenti Corsino e Santana, nelle partitelle in campo ridotto ha disegnato una formazione con il collaudato 4-3-3 (con Crivello ancora nel ruolo di terzino sinistro e tridente Silipo-SforziniFloriano) e l’altra con il 4-4-2 con Ficarrotta e Felici esterni di centrocampo. In attacco Ricciardo e Lucca, autore di testa del gol che ha deciso il test conclusivo”.