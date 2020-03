L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha analizzato quelle che sono le parole di Mazzamauro patron del Savoia in fista della parte finale di campionato: «Restano da giocare dodici partite: per noi devono essere praticamente dodici finali, nelle quali dobbiamo fare il massimo dei punti possibile. Solo alla fine tireremo le somme». Il massimo dirigente ha chiesto massima concentrazione e determinazione a tutti i tesserati, dopo l’aspro confronto avvenuto la settimana scorsa, a seguito della sconfitta di Messina che Mazzamauro non ha proprio digerito: «In quella circostanza la squadra aveva giocato senza i propri abituali valori». Inoltre il quotidiano parla di un patto con la squadra. Ecco nel dettaglio: «I giocatori vogliono sudare la maglia e portare i risultati a casa – sottolinea il patron del Savoia – cercando di ottenere sempre il massimo, dando sempre il massimo. Non abbiamo alternative se non quella di vincere tutte le partite che ancora restano da disputare: questo deve essere il nostro impegno, poi guarderemo cosa hanno fatto gli altri. Ho chiesto al tecnico di far giocare chi sta meglio ed ha voglia di vincere».