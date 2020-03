In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Silipo si è espresso in merito alla sua esperienza alla Roma. Ecco un estratto: “«E’ stato Bruno Conti a scoprirmi e a portarmi alla Roma dove sono rimasto per nove anni, trovandomi benissimo e non solo perché romanista. Qui, lontano da casa, sto provando la vita di un calciatore vero». Immobile, Ronaldo e Dzeko: chi sceglie? «Dzeko e Ronaldo. Immobile? Se cambia maglia, possiamo riparlarne». Con Alberto De Rossi, nella Primavera, le cose non andavano bene. «Primo anno sette presenze; poi, sei mesi senza un solo minuto. Niente di personale, ogni allenatore ha le sue idee»”.