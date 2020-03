In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Silipo si è espresso in merito al suo futuro. Ecco un estratto: “«Non dipende da me. E comunque un ragazzo della mia età pensa sempre a grandi squadre o a diventare famoso. In questo caso, mi sento al sicuro. Con la Roma o con il Palermo sarei in paradiso». Rapporti con i campioni? «Se sei romanista e ti trovi a Trigoria è il massimo. Anche solo a guardare. Invece, mi sono allenato più volte con la prima squadra. Molti erano simpatici: Juan Jesus e Kolarov mi hanno dato tanti consigli. Ho fatto le foto con tutti anche con Salah e Totti». E la sua maglia? «A casa ne ho una. Appena divento famoso gliela faccio firmare (ride, ndr). Il numero 10 è quello che sceglierei sempre e con il quale ho vinto lo scudetto con la Under 17 di Baldini»”.