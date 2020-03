L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha intervistato Silipo il quale si è espresso sia su Pergolizzi che sulla sua vita privata. Ecco un estratto dell’intervista: “«Mi ha accolto bene e ha detto cose buone sul mio conto». La sua vita in breve. «Sono nato a Roma ma abitiamo ad Ardea, quaranta chilometri dalla capitale. A casa abbiamo fatto molti sacrifici. L’amore per il pallone? Che io ricordi ne ho sempre avuto uno tra i piedi. Mi regalavano solo quelli, non volevo altro». La sua famiglia. «Papà, Gerardo, è gommista e gestisce un’officina sulla Laurentina. Non mi ha mai chiesto di lavorare con lui, ha assecondato il mio desiderio e trasmesso la fede romanista. Mamma, Katia, fa la casalinga. Mio fratello Matteo ha cominciato a giocare come me nel Racing Club di Sandro Tovalieri, poi ha fatto un anno a Pomezia e ha deciso di smettere»”.