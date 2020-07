Il tribunale di Catania si è appena espresso sul bando per il futuro del club rossazzurro. La Sigi è la nuova proprietaria del Calcio Catania. I tifosi rossazzurri possono tirare un sospiro di sollievo per il futuro della propria squadra. A festeggiare la notizia anche Francesco Lodi, in attesa di fronte al palazzo di giustizia.