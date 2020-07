L’ex rosanero Salvatore Aronica inizia una nuova avvetura al Savoia in cui ricoprirà il ruolo di allenatore. Ecco le sue parole ai microfoni di “Calcioweb”: «C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene. L’obiettivo è quello di mettermi in discussione in una piazza molto importante, ci sono tutte le possibilità per essere protagonisti. Il Savoia come trampolino di lancio? Tutto dipenderà dal percorso. Per me è già importante essere al Savoia, spero di portare benefici al club e raggiungere il miglior risultato possibile. Idee tattiche? La società deve allestire la squadra, ma prima dobbiamo conoscere con certezza la categoria. Esiste la possibilità di trovarci in Serie C tramite il ripescaggio, oppure proveremo a vincere il campionato di Serie D. Sul modulo il punto di partenza è la difesa a 3. A centrocampo e attacco dipende da alcune variabili, proveremo a cucire il miglior abito per questa squadra. Messina? Ci sarebbe la possibilità di affrontare per ben due volte il Messina. Ho un ottimo ricordo, mi farebbe piacere tornarci da avversario come ho fatto da calciatore con le maglie di Reggina e Palermo»