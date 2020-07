L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione 2020/2021. Si tratta di Giovanni Catanese, classe 93′ ed ex Pianese e Francesco Vaccaro, classe 99′ ed ex Palermo. Catanese è un Centrocampista. L’anno scorso ha disputato da titolare tutta la stagione con la Pianese. Il giocatore ha firmato un contratto biennale. Vaccaro, invece, è un terzino sinistro che lo scorso anno ha giocato da titolare nel Palermo vincendo il campionato. Il giocatore ha firmato un contratto per la stagione 20/21 con opzione di rinnovo per altri due anni.