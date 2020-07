Andrea Gasbarroni si ritira, ai micrfofoni del sito “Indiscreto.info” ripercorre la sua carriera parlando anche dell’esperienza in rosanero: «Quel Palermo era una squadra fortissima, fu una stagione trionfale. Andammo in A dopo trent’anni di assenza. Zamparini? Appena arrivato a Palermo mi disse: “Mi sei costato tantissimo, vedi di valerli questi soldi”. Non mi ricordo di quanto si trattasse ma penso proprio di averlo ripagato».