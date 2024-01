Ultim’ora Juventus, debutto rimandato: ‘C’è stato un intoppo’ | Trattativa bloccata

Intoppo dell’ultimo minuto per il nuovo acquisto, ancora non sbarcato a Torino. La trattativa è bloccata e l’annuncio rimandato.

Sono ore calde in casa Juventus, tra cessioni e nuovi acquisti. La società sta tentando di consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per proseguire la cavalcata verso lo scudetto, ma nelle ultime ore quello che sembrava un colpo già messo a segno rischia di rallentare. Non di sfumare, a meno di improbabili colpi di scena, anche se il suo arrivo a Torino è stato già rimandato più volte.

Il calciatore, atteso per la firma e le visite mediche, sarebbe già dovuto arrivare in Italia negli scorsi giorni ma la Juventus prima di annunciarlo e di versare nelle casse del club detentore del cartellino la cifra pattuita dovrà prima mettere a posto i conti. C’è un ultimo ostacolo da superare infatti per Giuntoli, prima di mettere le mani definitivamente sull’obiettivo.

La Juventus ha già l’accordo con la società e con il calciatore, che a questo punto attende solamente il via libera per atterrare a Torino. Intanto il suo arrivo è slittato alla prossima settimana, così come la firma: ma andiamo a vedere cosa manca per il definitivo via libera.

Juventus, Ranocchia sblocca Tiago Djalo: firma rimandata

Era atteso in queste ore l’arrivo di Tiago Djalo a Torino, eppure ancora la fumata bianca definitiva non è arrivata. Il motivo? La Juventus ha necessità di chiudere prima dell’acquisto del portoghese la cessione di Filippo Ranocchia. Il giovane, vicino all’ufficialità col Palermo, sbarcherà in Sicilia per 3 milioni di euro.

L’indice di liquidità impone alla Juventus di attendere proprio quella cifra per mettere a segno l’affondo decisivo per Tiago Djalo. A quel punto, una volta incassato il denaro, potrà partire l’iter di visite mediche e firma per il portoghese. La trattativa che porta Ranocchia al Palermo è in dirittura d’arrivo, e il suo contratto è già stato depositato in Lega proprio nel corso della mattinata di oggi.

Tiago Djalo: visite mediche nelle prossime ore

Con la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo, Tiago Djalo potrà diventare a breve un nuovo giocatore della Juventus. In mattinata il Palermo ufficializzerà l’acquisto del giovane ormai ex Juve, e Giuntoli insieme agli altri dirigenti potrà dare il via alle visite mediche e all’approdo del difensore portoghese a Torino.

Per assicurarsi le prestazioni dell’ex Lilla, la Juventus ha dovuto battere la concorrenza dell’Inter, che a inizio mese era sembrata avanti nella trattativa. Fondamentale, per la chiusura, è stata la volontà del giocatore.