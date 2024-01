Non c’è pace per la Vecchia Signora: ”Juve penalizzata” | Nuovo scandalo a tinte bianconere

Annuncio clamoroso nei confronti della società bianconera, che fa infuriare ancora una volta i tifosi e tutti gli addetti ai lavori.

La Juventus sembra aver definitivamente rialzato la testa dopo che nella scorsa stagione è stata al centro di diverse indagini che hanno portato anche a conseguenze pesanti per la società torinese.

Tra la questione plusvalenze e quella relativa al pagamento posticipato degli stipendi durante il periodo Covid infatti la Vecchia Signora ne è uscita con le ossa rotte.

Purtroppo però quanto accaduto nelle ultime ore ha fatto tornare alla ribalta il club bianconero sullo scandalo, e le recenti dichiarazioni non hanno lasciato scampo alla Juve sulla penalizzazione.

Un annuncio che fa infuriare il popolo bianconero

Di recente Andrea Bosco, giornalista e noto tifoso della Vecchia Signora, nel suo editoriale su TuttoJuve ha parlato parecchio della cessione riguardante Radu Dragusin dal Genoa al Tottenham. Il difensore centrale rumeno infatti qualche giorno fa è stato ufficialmente acquistato dagli Spurs, che hanno versato la bellezza di 25 milioni di euro nelle casse del club rossoblù.

Ciò che ha mandato su tutte le furie Bosco però è stato l’operato della Procura Federale, che lo scorso anno, durante il processo riguardante le plusvalenze che ha condannato la Juventus alla pesante penalizzazione, aveva messo nel mirino anche questa operazione di mercato. Il 21enne infatti due estati fa era stato ceduto ai liguri in prestito con diritto di riscatto fissato ai 5 mln e mezzo di euro. Cifra ritenuta gonfiata dalla giustizia sportiva, e che, ad oggi, si è rivelata più che onesta visto il valore del ragazzo.

Le parole scritte da Bosco

”Aggrovigliate, in un paese normale, dovrebbero essere le posizioni della Procura di Torino e di quella Federale. Si chiama Dragusin: uno degli scandali relativi alle plusvalenze per i quali la Juventus è stata barbaramente penalizzata. Oggi Dragusin volerà in Inghilterra con un cartellino sulle spalle dalla quotazione mostruosa: 30 milioni. Arricchirà il Genoa che ne detiene la proprietà e in parte anche la Juventus, stante gli accordi precedentemente stipulati”.

”Quindi? Quindi di calcio, chi si occupa di legge, proprio non capisce. E visto che non capisce dovrebbe evitare di sindacare. O di reputare che i siti specializzati siano (come è stato fatto) il Vangelo. Inutile chiedere conto della cosa al Procuratore Federale, Chiné: vi riderebbe in faccia”.