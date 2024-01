Rivoluzione Juve, sfida a due per il post Allegri: ‘Firmerei di corsa’ | Proprio lui è uscito allo scoperto

Due i nomi caldi per il post Allegri. Confermata la rivoluzione in casa Juve “Accetterei subito”.

Nonostante la ottima stagione fino a questo momento condotta da Massimiliano Allegri, non mancano le voci su un suo possibile sostituto. Del resto il tecnico toscano, già alla terza stagione sulla panchina della Juventus dopo il suo ritorno, non è stato esente da critiche. Un mini ciclo che vede in questa stagione la migliore condotta fino a questo momento, e indipendentemente dai risultati conquistati a fine anno, Allegri potrebbe lasciare il posto a un altro allenatore.

Tante le ipotesi in questi mesi, anche se la società non ha mai espresso la volontà di cambiare guida tecnica nemmeno durante i periodi più di difficoltà, tra salotti televisivi e trasmissioni radio. A farsi avanti in queste ore è stato proprio uno dei personaggi discussi.

In testa per sostituire Allegri, in un futuro anche non immediato, sarebbero però due gli allenatori più gettonati e che farebbero gola alla società e ai tifosi. In trasmissione, è arrivata nelle scorse ore la candidatura diretta.

Juventus, Antonio Conte e Thiago Motta per il futuro

Nelle scorse ore intervistato in trasmissione su TvPlay, Massimo Carrera è intervenuto sul futuro di Antonio Conte e di un possibile ritorno in Serie A dell’ex ct della nazionale azzurra. Lo storico secondo allenatore di Conte, che con lui era già approdato oltre che in nazionale in bianconero, ha parlato dei possibili scenari. In questo momento è il Milan una delle squadre più interessate a Conte, ma anche la Juventus ci pensa per il post Allegri.

Altro allenatore sulla lista della dirigenza torinese è Thiago Motta, che tanto bene sta facendo con il Bologna e da ormai diverse stagioni in Serie A uno dei migliori tecnici.

Il ritorno di Antonio Conte: “Accetterei subito”

“Non sono il suo procuratore, ma un ritorno alla Juventus può essere fattibile“. Così Massimo Carrera nelle scorse ore a TvPlay ha aperto a un possibile clamoroso ritorno. “Sono amico di Antonio, ma non so nulla sul suo futuro. Tutti lo vorrebbero perché è un vincente”.

Qualora venisse chiamato a sedere di nuovo sulla panchina bianconera, anche Carrera sarebbe stuzzicato da un ruolo alla guida tecnica: “Io come suo vice? Accetterei subito“. Nei prossimi mesi Antonio Conte potrebbe dunque fare ritorno in Italia, anche se molto dipenderà anche dai traguardi che Allegri riuscirà a raggiungere nel corso di questa stagione.